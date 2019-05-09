Мужчина пытался бросить дымовую гранату в участников мероприятий 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который пришел в центр города с дымовой гранатой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.
Отмечается, что сегодня, 9 мая, на пересечении улиц Соборной и Потемкинской полицейские заметили мужчину, который вроде пытался бросить неизвестный предмет в людей, которые шли колонной. Прибыв на место, эксперты идентифицировали, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ 2б.
В отношении 32-летнего нарушителя составили протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), и провели профилактическую беседу с мужчиной.
Как сообщал УНН, в Одессе вооруженный мужчина пришел на празднование 9 мая.