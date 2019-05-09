У Одесі озброєний чоловік прийшов на святкування 9 травня

Як повідомили правоохоронці, чоловіка зупинили поліцейські, які забезпечують правопорядок на фільтраційно-пропускному пункті, встановленому на Алеї Слави.

За вказаним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Заборонений предмет у чоловіка вилучили.

Зазначається, що за носіння кастетів чи іншої холодної зброї санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, чоловік приїхав на захід до 9 травня з прапором із забороненою символікою.