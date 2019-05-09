В Одессе вооруженный мужчина пришел на празднования 9 мая

Как сообщили правоохранители, мужчину остановили полицейские, которые обеспечивают правопорядок на фильтрационно-пропускном пункте, установленном на Аллее Славы.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Запрещенный предмет у мужчины изъяли.

Отмечается, что за ношение кастетов или другого холодного оружия санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, мужчина приехал на мероприятие к 9 мая с флагом с запрещенной символикой.