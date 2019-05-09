Чоловік намагався кинути димову гранату в учасників заходів 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який прийшов у центр міста з димовою гранатою, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.
Зазначається, що сьогодні, 9 травня, на перетині вулиць Соборної та Потьомкінської поліцейські помітили чоловіка, який ніби намагався кинути невідомий предмет у людей, які йшли колоною. Прибувши на місце, експерти ідентифікували, що предмет є армійською димовою гранатою РДГ 2б.
Відносно 32-річного порушника склали протокол за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство), та провели профілактичну бесіду із чоловіком.
Як повідомляв УНН, у Одесі озброєний чоловік прийшов на святкування 9 травня.