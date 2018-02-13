Мужчина в Одесской области раскопал могилу и похитил из гроба золотые украшения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области ранее судимый мужчина раскопал могилу и похитил из гроба покойного золотые украшения. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"Сотрудники сектора криминальной полиции установили лицо, совершившее данное преступление - им оказался 33-летний житель села Шабо, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. У мужчины изъято похищенные вещи и он признался в содеянном", - говорится в сообщении.
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Мужчине сообщено по подозрению по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.