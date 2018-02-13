Чоловік на Одещині розкопав могилу і викрав з труни золоті прикраси
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У селі Шабо Білгород-Дністровського району Одеської області раніше судимий чоловік розкопав могилу і викрав з труни покійного золоті прикраси. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
“Співробітники сектору кримінальної поліції встановили особу, яка скоїла вказаний злочин — ним виявився 33-річний житель села Шабо, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. У чоловіка вилучено викрадені речі та він зізнався у скоєному”, — йдеться у повідомленні.
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Чоловікові повідомлено по підозру за ч.1 ст.297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.