Чийгоз: состояние Балуха остается тяжелым
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодать, остается тяжелым. Об этом "Крым. Реалии" сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает УНН.
"Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым. Он, как сам говорит, "находится в пути", в который зашел сначала", - сообщил Чийгоз.
Отметим, Балух голодает уже 135 дней.
Напомним, ранее Чийгоз сообщил, что украинской политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере. Администрация СИЗО в Симферополе не учитывает его тяжелое состояние.
Как сообщал УНН, подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил ходатайство адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору.