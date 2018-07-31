Чийгоз: состояние Балуха остается тяжелым

"Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым. Он, как сам говорит, "находится в пути", в который зашел сначала", - сообщил Чийгоз.



Отметим, Балух голодает уже 135 дней.



Напомним, ранее Чийгоз сообщил, что украинской политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере. Администрация СИЗО в Симферополе не учитывает его тяжелое состояние.



Как сообщал УНН, подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил ходатайство адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору.



