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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 12290 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 74271 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118496 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126411 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165866 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152210 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140224 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118294 просмотра

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Чийгоз: состояние Балуха остается тяжелым

Чийгоз: состояние Балуха остается тяжелым

Киев  •  УНН

 • 10980 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодать, остается тяжелым. Об этом "Крым. Реалии" сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает УНН.

"Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым. Он, как сам говорит, "находится в пути", в который зашел сначала", - сообщил Чийгоз.

Отметим, Балух голодает уже 135 дней.

Напомним, ранее Чийгоз сообщил, что украинской политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере. Администрация СИЗО в Симферополе не учитывает его тяжелое состояние.

Как сообщал УНН, подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил ходатайство адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору.

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