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Чийгоз: стан Балуха залишається важким

Чийгоз: стан Балуха залишається важким

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха, який продовжує голодувати, залишається важким. Про це "Крим. Реалії" повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає УНН.

"Його стан не покращився. Він продовжує бути важким. Він, як сам каже, "перебуває в колії", в яку зайшов спочатку", - повідомив Чийгоз.

Зазначимо, Балух голодує вже 135 днів.

Нагадаємо, раніше Чийгоз повідомив, що українського політв’язня Володимира Балуха, який продовжує голодування з 19 березня, продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан.

Як повідомляв УНН, підконтрольний Росії Залізничний районний суд Сімферополя відхилив клопотання адвоката Ольги Дінзе про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха за першим вироком.

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