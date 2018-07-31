Чийгоз: стан Балуха залишається важким

"Його стан не покращився. Він продовжує бути важким. Він, як сам каже, "перебуває в колії", в яку зайшов спочатку", - повідомив Чийгоз.



Зазначимо, Балух голодує вже 135 днів.



Нагадаємо, раніше Чийгоз повідомив, що українського політв’язня Володимира Балуха, який продовжує голодування з 19 березня, продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан.



Як повідомляв УНН, підконтрольний Росії Залізничний районний суд Сімферополя відхилив клопотання адвоката Ольги Дінзе про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха за першим вироком.



