Число жертв российского удара в Днепре возросло до 7

В Днепре число жертв массированной атаки рф увеличилось до 7 человек - в больнице скончался еще один человек, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсети, пишет УНН.

В больнице скончался еще один человек, раненный в результате российской атаки на Днепр. К сожалению, медикам не удалось спасти 60-летнего мужчину. Его травмы оказались слишком тяжелыми. Ночная вражеская атака на город унесла 7 жизней - сообщил Ганжа.

Он отметил, что 35 человек получили ранения. "Среди них трое детей. 20 раненых госпитализированы. Четверо – в тяжелом состоянии", - добавил глава ОВА.

По его словам, повреждены полсотни домов. Выбито более 2 тысяч окон.

