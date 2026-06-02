Число жертв российского удара в Днепре возросло до 7
Киев • УНН
В больнице скончался 60-летний мужчина, число жертв атаки на Днепр возросло до семи. Ранения получили 35 человек, повреждено 50 домов.
В Днепре число жертв массированной атаки рф увеличилось до 7 человек - в больнице скончался еще один человек, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсети, пишет УНН.
В больнице скончался еще один человек, раненный в результате российской атаки на Днепр. К сожалению, медикам не удалось спасти 60-летнего мужчину. Его травмы оказались слишком тяжелыми. Ночная вражеская атака на город унесла 7 жизней
Он отметил, что 35 человек получили ранения. "Среди них трое детей. 20 раненых госпитализированы. Четверо – в тяжелом состоянии", - добавил глава ОВА.
По его словам, повреждены полсотни домов. Выбито более 2 тысяч окон.
