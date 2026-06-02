В Днепре после атаки рф несколько человек не выходят на связь - мэр

В Днепре несколько человек не выходят на связь после атаки рф, сообщил мэр города Борис Филатов во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Еще несколько человек сейчас также не выходят на связь - написал Филатов.

По его словам, "после того, как российские нелюди в очередной раз ударили по плотной жилой застройке, изуродовано по меньшей мере 49 домов". Из них 7 практически разрушены до основания. Пострадали также несколько учебных заведений и трамваи.

По данным Нацполиции, в ночь на 2 июня враг направил на город Днепр ракеты. В результате вражеской атаки возникли пожары. Значительные разрушения получили двухэтажный и четырехэтажный жилые дома. Повреждены предприятие и пожарная часть. Также выгорели гаражи и автомобили.