В Днепре после атаки рф несколько человек не выходят на связь - мэр
Киев • УНН
Мэр Борис Филатов сообщил о пропавших людях после удара по Днепру. Повреждены 49 домов, учебные заведения и городской транспорт.
В Днепре несколько человек не выходят на связь после атаки рф, сообщил мэр города Борис Филатов во вторник в соцсетях, пишет УНН.
Еще несколько человек сейчас также не выходят на связь
По его словам, "после того, как российские нелюди в очередной раз ударили по плотной жилой застройке, изуродовано по меньшей мере 49 домов". Из них 7 практически разрушены до основания. Пострадали также несколько учебных заведений и трамваи.
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человек02.06.26, 07:25 • 14002 просмотра
Дополнение
По данным Нацполиции, в ночь на 2 июня враг направил на город Днепр ракеты. В результате вражеской атаки возникли пожары. Значительные разрушения получили двухэтажный и четырехэтажный жилые дома. Повреждены предприятие и пожарная часть. Также выгорели гаражи и автомобили.