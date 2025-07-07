Число жертв наводнения в Техасе возросло до 80, среди них 28 детей

В американском штате Техас число погибших из-за масштабного наводнения возросло по меньшей мере до 80 человек. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Шериф округа Керр Ларри Лейта сообщил, что среди погибших было 28 детей. Подтверждено количество погибших в следующих округах:

68 смертей в округе Керр;

5 смертей в округе Трэвис;

3 смерти в округе Бернет;

2 смерти в округе Кендалл;

1 смерть в округе Том-Грин;

1 смерть в округе Уильямсон.

Также до сих пор считаются пропавшими без вести воспитатель лагеря "Мистик" и 10 девочек. Среди пропавших, помимо прочего, оказался местный руководитель пожарной охраны. Он перестал выходить на связь после того, как поехал на вызов. К поискам людей привлечены военные беспилотники.

Президент США Дональд Трамп пообещал, покидая Нью-Джерси после выходных в своем гольф-клубе, что продолжит федеральную поддержку Техаса после разрушительных наводнений. Он заявил, что рассматривает возможность посещения штата в пятницу, 11 июня.

Мы очень тесно сотрудничаем с представителями Техаса. То, что произошло, - это ужасно, абсолютно ужасно - сказал он.

Напомним, наводнение накрыло штат в пятницу, 4 июля. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию для отдельных районов округа Керр после интенсивных дождей, количество которых достигло 30 см.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас, где произошло наводнение. По его словам, это немедленно обеспечит спасателям необходимые ресурсы.