Кількість жертв повені в Техасі зросла до 80, серед них 28 дітей

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 24370 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 90146 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 101036 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 199150 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 334747 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 353527 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 141457 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 116643 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 127295 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 195402 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
63%
747мм
Популярнi новини
Обстріли Донеччини 6 липня: 5 людей загинуло, зруйновано інфраструктуру6 липня, 15:42 • 1939 перегляди
Експерти назвали п'ять найменш надійних автомобілів 2025 року: перелік6 липня, 16:07 • 2288 перегляди
Київ знову відкриває рух для вантажівок після спекотного обмеження6 липня, 16:23 • 1585 перегляди
У Молдові проросійський блок Ілана Шора готується до виборів, обіцяючи змінити владу6 липня, 16:47 • 1691 перегляди
У червні намагалися звільнити Буданова, але він зберіг посаду - The Economist6 липня, 18:58 • 3496 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 132598 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 334743 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 353527 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 211801 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 210643 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Лі Цян
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 199147 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 69767 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 191355 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 218063 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 187326 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Долар США
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Ґардіан

Кількість жертв повені в Техасі зросла до 80, серед них 28 дітей

Київ • УНН

 • 124 перегляди

У Техасі кількість загиблих через масштабну повінь зросла до 80 осіб, включаючи 28 дітей. Президент США Дональд Трамп пообіцяв федеральну підтримку та розглядає можливість відвідування штату.

Кількість жертв повені в Техасі зросла до 80, серед них 28 дітей

В американському штаті Техас кількість загиблих через масштабну повінь зросла щонайменше до 80 осіб. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Шериф округу Керр Ларрі Лейта повідомив, що серед загиблих були 28 дітей. Підтверджено кількість загиблих у таких округах:

  • 68 смертей в окрузі Керр;
    • 5 смертей в окрузі Тревіс;
      • 3 смерті в окрузі Бернет;
        • 2 смерті в окрузі Кендалл;
          • 1 смерть в окрузі Том-Грін;
            • 1 смерть в окрузі Вільямсон.

              Також досі вважаються зниклими безвісти вихователь табору "Містик" і 10 дівчаток. Серед зниклих, крім іншого, виявився місцевий керівник пожежної охорони. Він перестав виходити на зв'язок після того, як поїхав на виклик. До пошуків людей залучено військові безпілотники.

              Президент США Дональд Трамп пообіцяв, залишаючи Нью-Джерсі після вихідних у своєму гольф-клубі, що продовжить федеральну підтримку Техасу після руйнівних повеней. Він заявив, що розглядає можливість відвідування штату в п'ятницю, 11 червня.

              Ми дуже тісно співпрацюємо з представниками Техасу. Те, що сталося, - це жахливо, абсолютно жахливо

              - сказав він.

              Нагадаємо, повінь накрила штат у п'ятницю, 4 липня. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, кількість яких сягнула до 30 см.  

              Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що запровадив надзвичайний стан в окрузі Керр Штату Техас, де сталась повінь. За його словами, це негайно забезпечить рятувальникам необхідні ресурси.  

              Віта Зеленецька

              Віта Зеленецька

              Новини Світу
              Нью-Джерсі
              Дональд Трамп
              Техас
              Сполучені Штати Америки
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9