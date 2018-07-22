Число пострадавших в результате землетрясения на западе Ирана возросло до 287
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. По меньшей мере 287 человек пострадали в результате землетрясения, которое ощущалось в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Хушанга Базванда сообщило агентство Reuters, передает УНН.
Согласно его данным, только восьми пострадавшим понадобилась госпитализация. Ранее агентство сообщало о 128 пострадавших.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло в воскресенье на западе Ирана. Согласно его сведениям, эпицентр подземных толчков находился в 76 км к западу от города Керманшах и в 211 км к северо-востоку от Багдада. Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее в воскресенье на юге Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 5,4. Информация о пострадавших и разрушениях после этих толчков не поступала.
Как сообщал УНН, в результате землетрясений в Иране число пострадавших продолжает увеличиваться.