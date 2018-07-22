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Число постраждалих в результаті землетрусу на заході Ірану зросло до 287

Число постраждалих в результаті землетрусу на заході Ірану зросло до 287

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Щонайменше 287 людей постраждали в результаті землетрусу, який був відчутним в неділю в провінції Керманшах на заході Ірану. Про це з посиланням на губернатора провінції Хушанга Базванда повідомило агентство Reuters, передає УНН.

Згідно з його даними, лише вісьмом постраждалим знадобилася госпіталізація. Раніше агентство повідомляло про 128 постраждалих.

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомляв про землетрус магнітудою 5,9, який стався в неділю на заході Ірану. Згідно з його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 76 км на захід від міста Керманшах і в 211 км на північний схід від Багдада. Осередок залягав на глибині 10 км.

Раніше в неділю на півдні Ірану сталися два землетруси магнітудою 4,6 і 5,4. Інформація про потерпілих і руйнування після цих поштовхів не надходила.

Як повідомляв УНН, в результаті землетрусів в Ірані кількість постраждалих продовжує збільшуватися.

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