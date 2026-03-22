Число бездомных детей в РФ выросло впервые за пять лет

В россии в 2025 году полиция выявила более 57 тысяч беспризорных и безнадзорных детей, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Это первый рост показателя за последние пять лет, информирует УНН со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины (СВР).

Отмечается, что эксперты связывают подобные явления прежде всего с социально-экономическими проблемами в стране-агрессоре.

Несмотря на официальные заявления российских властей о якобы сокращении бедности, значительная часть населения продолжает жить с очень низкими доходами. По данным российской статистики, в 2025 году за чертой бедности находились 9,8 млн человек, или 6,7% населения - говорится в сообщении.

Указывается, что черту бедности в россии рассчитывают на основе прожиточного минимума четвертого квартала 2020 года (11 329 рублей) с последующей индексацией на инфляцию. К концу 2025 года этот показатель вырос до 17 146 рублей, что более чем на 51% больше, чем в базовом периоде. В то же время даже официальные данные признают, что миллионы россиян остаются за этой чертой.

"При этом именно российские власти усугубляют бедность собственного населения, тратя огромные ресурсы на войну против Украины. Миллиарды направляются на военную машину, тогда как уровень жизни россиян падает, а социальные проблемы только обостряются. В результате расплачиваются обычные россияне – и даже дети, которые все чаще оказываются без должного попечения из-за нищеты своих семей", - резюмируют в СВР.

По данным украинской разведки, экономический кризис в россии усиливается, поскольку в 220 муниципалитетах расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей. Это свидетельствует о массовой бедности, где домохозяйства тратят почти весь бюджет на базовые потребности.

В рф засекретили данные о доходах, бедности и зарплатах бюджетников - разведка