Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Кількість безпритульних дітей у рф зросла вперше за п'ять років

Київ • УНН

 • 20284 перегляди

Поліція рф виявила 57 тисяч бездоглядних дітей на тлі посилення бідності. За межею виживання перебувають 9,8 млн росіян через витрати на війну.

Кількість безпритульних дітей у рф зросла вперше за п'ять років

В росії у 2025 році поліція виявила понад 57 тисяч безпритульних і бездоглядних дітей, що на 2,1% більше, ніж роком раніше. Це перше зростання показника за останні п’ять років, інформує УНН із посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Деталі

Зазначається, що експерти пов’язують подібні явища передусім із соціально-економічними проблемами в країні-агресорці.

Попри офіційні заяви російської влади про нібито скорочення бідності, значна частина населення продовжує жити з дуже низькими доходами. За даними російської статистики, у 2025 році за межею бідності перебували 9,8 млн людей, або 6,7% населення

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що межу бідності в росії розраховують на основі прожиткового мінімуму четвертого кварталу 2020 року (11 329 рублів) із подальшою індексацією на інфляцію. До кінця 2025 року цей показник зріс до 17 146 рублів, що на понад 51% більше, ніж у базовому періоді. Водночас навіть офіційні дані визнають, що мільйони росіян залишаються за цією межею.

"При тому саме російська влада поглиблює бідність власного населення, витрачаючи величезні ресурси на війну проти України. Мільярди спрямовуються на військову машину, тоді як рівень життя росіян падає, а соціальні проблеми лише загострюються. У результаті розплачуються звичайні росіяни – і навіть діти, які дедалі частіше опиняються без належної опіки через злидні своїх родин", - резюмують у СЗР.

Нагадаємо

За даними української розвідки, економічна криза у росії посилюється, оскільки у 220 муніципалітетах витрати на продукти перевищують 50% безготівкових платежів. Це свідчить про масову бідність, де домогосподарства витрачають майже весь бюджет на базові потреби.

