Численность миротворцев на Донбассе должна превышать 15 тыс. человек - Климкин

"Нам нужно достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно - мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи", - сказал он.

По словам П.Климкина, это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвод вооружения и все, что там будет происходить во время этого процесса.

Однако затем, отметил он, возникает вопрос о том, кто будет выполнять полицейские функции.

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"То есть, нам нужна военная компонента, нам нужна полицейская компонента, а также гражданские, которые будут постепенно брать на себя управление территорией. Поэтому, конечно, на оккупированный Донбасс 500 полицейских слишком мало", - сказал министр.

Кроме того, П.Климкин отметил, что состав миротворцев миссии должен определять ООН, но не Россия.

"Мы уже со всеми разговаривали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежны. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия", - рассказал он.

В то же время, отвечая на вопрос о роли стран СНГ в этом процессе, П.Климкин сказал, что скептически к этому относится. Однако он не исключил "какой-то их очень ограниченной роли".

Напомним, П.Климкин заявил, что Россия должна забрать свой проект резолюции из Совбеза ООН по миротворцам.