Чисельність миротворців на Донбасі має перевищувати 15 тис. осіб - Клімкін

"Нам потрібна достатня кількість. Це означає, що миротворці реально мають контролювати всю територію окупованого Донбасу. Я вважаю, що за попередніми оцінками, це має бути понад 15 тисяч. А скільки точно - ми будемо погоджувати разом з ООН і партнерами, які увійдуть до складу місії. Але це не може бути дві чи чотири тисячі", - сказав він.

За словами П.Клімкіна, це мають бути миротворці, які контролюватимуть спочатку відведення озброєння та все, що буде там відбуватися під час цього процесу.

Однак потім, зазначив він, виникає питання про те, хто буде виконувати поліцейські функції.

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"Тобто, нам потрібна військова компонента, нам потрібна поліцейська компонента, а також цивільні, які будуть поступово перебирати на себе управління територією. Тому, звичайно, на окупований Донбас 500 поліцейських замало", - сказав міністр.

Крім того, П.Клімкін зауважив, що склад миротворої місії має визначати ООН, але не Росія.

"Ми вже зі всіма розмовляли і не тільки в Європі. Наприклад, з японцями. Вони відомі миротворці в різних регіонах світу, вони дуже надійні. Я запитував міністра закордонних справ Японії, і він сказав, що ми можемо це розглянути. Але спочатку потрібно розуміти, яка це буде місія", - розповів він.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо ролі країн СНД у цьому процесі, П.Клімкін сказав, що скептично до цього ставиться. Однак він не виключив "якоїсь їх дуже обмеженої ролі".

Нагадаємо, П.Клімкін заявив, що Росія має забрати свій проект резолюції з Радбезу ООН щодо миротворців.