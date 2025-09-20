Украина ввела санкции против чиновников оккупационных властей Крыма, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы. На сайте Президента Украины уже обнародовали соответствующие указы, а в пресс-службе - раскрыли детали новых санкционных пакетов, передает УНН.

Детали

По данным ОП, Украина ввела санкции против чиновников, бизнесменов и причастных к нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы. Президент Владимир Зеленский подписал три указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, санкции применены против шестерых пропагандистов, среди которых Александр Роджерс, публично отрицавший существование Украины, призывавший к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространявший антиукраинские публикации и оправдывавший вооруженную агрессию России против Украины, и сенатор рф елена мизулина – одна из авторов репрессивных законов и публичная сторонница российской агрессии против Украины.

Также Украина применила санкции против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию россии. Среди них Василе Боля, который популяризирует внешнюю политику рф в медиа, и Дмитрий Константинов, возглавляющий Народное собрание Гагаузии и открыто повторяющий тезисы российской пропаганды. Это решение является важным сигналом поддержки народа Молдовы на его пути к европейской интеграции.

Третье санкционное решение касается 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма, представители судебной власти рф, причастные к нарушениям прав человека в Крыму, лица, связанные с распространением российской пропаганды, а также организации, вовлеченные в помощь российской армии.

В этот список попали, в частности, Валентина Лаврик – так называемый министр образования, науки и молодежи временно оккупированного Крыма, которая внедряет российские образовательные стандарты и милитаризирует учебный процесс, а также судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, которые выносили репрессивные приговоры в отношении жителей Крыма.

Эти решения синхронизированы с политикой международных партнеров и направлены на блокирование ресурсов россии, защиту прав человека на оккупированных территориях и противодействие российской пропаганде - подчеркнули в ОП.

