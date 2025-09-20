$41.250.00
Чиновники окупаційної влади Криму, пропагандисти і проросійські діячі з Молдови: в ОП розкрили деталі трьох нових санкційних пакетів

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Україна ввела санкції проти чиновників окупаційної влади Криму, пропагандистів та проросійських діячів з Молдови. Президент Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень РНБО.

Чиновники окупаційної влади Криму, пропагандисти і проросійські діячі з Молдови: в ОП розкрили деталі трьох нових санкційних пакетів

Україна запровадила санкції проти чиновників окупаційної влади Криму, пропагандистів і проросійських діячів з Молдови. На сайті Президента України вже оприлюднили відповідні укази, а у пресслужбі - розкрили деталі нових санкційних пакетів, передає УНН.

Деталі

За даними ОП, Україна запровадила санкції проти чиновників, бізнесменів і причетних до порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, пропагандистів і проросійських діячів з Молдови. Президент Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України. 

Зокрема, санкції застосовані проти шістьох пропагандистів, серед яких Олександр Роджерс, що публічно заперечував існування України, закликав до зміни меж території та державного кордону України, поширював антиукраїнські публікації та виправдовував збройну агресію росії проти України, і сенаторка рф олена мізуліна – одна з авторок репресивних законів і публічна прихильниця російської агресії проти України.

Також Україна застосувала санкції проти 11 громадських і політичних діячів Молдови, які просувають проросійські наративи та виправдовують агресію росії. Серед них Василе Боля, який популяризує зовнішню політику рф у медіа, і Дмитрій Константінов, що очолює Народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди. Це рішення є важливим сигналом підтримки народу Молдови на його шляху до європейської інтеграції.

Третє санкційне рішення стосується 66 фізичних і 13 юридичних осіб, серед яких посадовці окупаційних органів влади на території тимчасово окупованого Криму, представники судової влади РФ, які причетні до порушень прав людини в Криму, особи, повʼязані з поширенням російської пропаганди, а також організації, залучені до допомоги російській армії. 

До цього списку потрапили, зокрема, Валентина Лаврик – так звана міністр освіти, науки та молоді тимчасово окупованого Криму, яка впроваджує російські освітні стандарти й мілітаризує навчальний процес, а також судді Василь Злотніков і Денис Ізотенко, які ухвалювали репресивні вироки щодо жителів Криму.

Ці рішення синхронізовані з політикою міжнародних партнерів і спрямовані на блокування ресурсів росії, захист прав людини на окупованих територіях та протидію російській пропаганді - наголосили в ОП.

Антоніна Туманова

Політика
Державний кордон України
Рада національної безпеки і оборони України
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Молдова