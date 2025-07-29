Чиновники в Киевской области получили подозрение за 13-миллионную схему с тарифами

Чиновники в Киевской области получили подозрение в присвоении более 13 млн грн бюджетных денег на схеме с тарифами на тепло и воду, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Детали

"Разоблачены директор ПКПП "Теплокоммунсервис" и главный экономист этого предприятия в завладении бюджетными средствами в сумме более 13,2 млн грн, а также бывшая начальница управления ЖКХ Бучанского городского совета, чье ненадлежащее исполнение обязанностей способствовало этому", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, директор и главный экономист "Теплокоммунсервиса" ежемесячно в течение 2021-2023 годов "увеличивали общий объем разницы между действующими тарифами для населения, установленными исполнительным комитетом Бучанского городского совета, и экономически обоснованными расходами (фактическими расходами) на поставку тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение". Соответствующие расчеты, как указано, они подавали в Бучанский городской совет для их утверждения и осуществления возмещения.

"При этом, начальник управления ЖКХ Бучанского городского совета ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, не организовала проверку расчетов, предоставленных предприятием, что привело к чрезмерным выплатам из бюджета Бучанского городского совета", - отметили в прокуратуре.

Это, как сообщается, привело к чрезмерным выплатам из бюджета Бучанского городского совета на сумму почти 1,7 млн грн вследствие безосновательного возмещения разницы в тарифах за поставку тепловой энергии, и на сумму более 11,5 млн грн – вследствие безосновательного возмещения разницы в тарифах на водоснабжение и водоотведение. В целом убытки составляют более 13 млн грн.

Директору и главному экономисту ПКПП "Теплокоммунсервис" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, начальнице управления ЖКХ Бучанского городского совета - по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

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