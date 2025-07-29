Чиновники на Київщині отримали підозру за 13-мільйонну схему з тарифами

Чиновники на Київщині отримали підозру за присвоєння понад 13 млн грн бюджетних грошей на схемі з тарифами на тепло та воду, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

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"Викрито директора ПКПП "Теплокомунсервіс" та головного економіста цього підприємства на заволодінні бюджетними коштами у сумі понад 13,2 млн грн, а також колишню начальницю управління ЖКГ Бучанської міської ради, чиє неналежне виконання обов’язків сприяло цьому", - повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, директор та головний економіст "Теплокомунсервісу" щомісяця упродовж 2021-2023 років, "збільшували загальний обсяг різниці між діючими тарифами для населення, встановленими виконавчим комітетом Бучанської міської ради, та економічно-обґрунтованими витратами (фактичними витратами) на постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення". Відповідні розрахунки, як вказано, вони подавали до Бучанської міської ради для їх затвердження та здійснення відшкодування.

"При цьому, начальник управління ЖКГ Бучанської міської ради неналежно виконувала свої обов’язки, не організувала перевірку розрахунків, наданих підприємством, що призвело до надмірних виплат з бюджету Бучанської міської ради", - зазначили у прокуратурі.

Це, як повідомляється, призвело до надмірних виплат з бюджету Бучанської міської ради на суму майже 1,7 млн грн внаслідок безпідставного відшкодування різниці у тарифах за постачання теплової енергії, та на суму понад 11,5 млн грн – внаслідок безпідставного відшкодування різниці у тарифах на водопостачання та водовідведення. Загалом збитки становлять понад 13 млн грн.

Директору та головному економісту ПКПП "Теплокомунсервіс" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, начальниці управління ЖКГ Бучанської міської ради - за ч. 2 ст. 367 КК України.

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