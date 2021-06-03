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Чиновникам разрешили возглавлять бизнес: НАПК говорит, новый закон позволит власть имущим избегать наказания

Киев • УНН

 • 18305 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Из-за нового закона должностные лица могут одновременно работать на государственных должностях и на бизнес и не декларировать обмен валюты. Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции требовало наложить на него вето. Об этом сообщили УНН в НАПК.

Чиновникам разрешили возглавлять бизнес: НАПК говорит, новый закон позволит власть имущим избегать наказания

Цитата:

"Отныне чиновники смогут злоупотреблять положениями закона, чтобы одновременно занимать государственные должности и возглавлять бизнес, а также не передавать корпоративные права в управление другим лицам. Все это, конечно, повлияет на объективность решений этих должностных лиц, а также поможет им избегать ответственности за свои действия в интересах других лиц и компаний, а не государства", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Детали

Речь идет о законе, который якобы призван повысить прозрачность декларирования и вступил в силу 2 июня.

В целом новый закон, как утверждают в НАПК, приведет к следующим последствиям:

  • должностные лица могут не декларировать операции по обмену валюты, что поможет им легализовать незаконные активы. Например, они смогут оправдать появление "дополнительных средств" хорошим обменным курсом;
  • злоупотреблять нормами закона для совмещения работы в государственных органах и органах местного самоуправления и управления бизнесом, а также, чтобы не передавать корпоративные права в управление. Так чиновники смогут действовать в интересах отдельных компаний и финансово-промышленных групп;
  • публичным служащим нужно указывать в декларации информацию о счетах "Ощадбанка" бывшего СССР. Ранее указания этой информации прямо не предусматривалось.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский на днях подписал упомянутый закон № 1443-IX об изменениях в электронном декларировании для чиновников и обратился к правительству с предложением еще больших изменений, которые, в частности, коснутся операций по покупке/продаже иностранной валюты и сроков передачи при наличии корпоративных прав должностными лицами после вступления в должность.

Добавим, необходимость в изменениях в антикоррупционное законодательство в Украине возникла после того, как 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины принял решение, что касалось антикоррупционных институтов и электронного декларирования. В частности, КСУ признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Такое решение спровоцировало критику со стороны Запада, ведь эта реформа в свое время стала одной из предпосылок для запуска безвиза с ЕС и для льготной финансовой помощи Украине от западных партнеров.

30 декабря 2020 года уголовная ответственность за ложь в декларациях вернулась, однако, в ограниченном виде - без наказания в виде лишения свободы.

В январе 2021 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях. 3 июня парламент принял его.

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