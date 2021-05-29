Обмін валюти та корпоративні права: Зеленський знову хоче змінити умови е-декларування

Підписаний закон

Президент підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування”, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня. Він удосконалює кампанію антикорупційного декларування поточного року.

Зокрема, документ впроваджує нижню межу в 0,25 прожиткового мінімуму, до якої не здійснюється передача в управління цінних паперів акціонерного товариства (АТ).

Окрім того, закон виводить з-під декларування номери рахунків, на яких зберігаються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, та операції з обміну валют. Такі операції також не потребують подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Звернення до уряду

Водночас Глава держави спрямував листа до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради проект змін до Закону України “Про запобігання корупції” з метою підвищення прозорості процедури декларування.

Зокрема, Зеленський акцентує увагу на необхідності чіткого визначення строку, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження стосовно припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.

Окрім того, на думку Президента, має бути відновлено тридцятиденний період, протягом якого посадові особи зобов’язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.

Також потребує уточнення положення про те, що вимоги стосовно передачі в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму, в якому особа призначена чи обрана на посаду, та які сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій АТ, зазначає Глава держави у листі.

Зеленський наголошує на необхідності обов’язкового декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти суб’єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Президент також виступає за відновлення обов’язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника Голови Верховної Ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.

Доповнення

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України ухвалив рішення, що стосувалося антикорупційних інституцій та електронного декларування. Зокрема, КСУ визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Таке рішення спровокувало критику з боку Заходу, адже ця реформа свого часу стала однією з передумов для запуску безвізу з ЄС та для пільгової фінансової допомоги Україні від західних партнерів.

30 грудня 2020 року кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях повернулася, однак, в обмеженому вигляді - без покарання у вигляді позбавлення волі. У січні 2021 року Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про позбавлення волі за брехню у деклараціях, який вже ухвалили у першому читанні.