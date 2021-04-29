Рада усунула деякі технічні недоліки у процесі е-декларування

Деталі

Законом доповнюється стаття 36 Закону України "Про запобігання корупції" новим пунктом, яким запроваджується нижня межа в 0,25 прожиткового мінімуму, до якого передача в управління цінних паперів акціонерного товариства – резидента України не здійснюється.

Також Закон виводить з-під декларування номери рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, хоча самі суми заощаджень й надалі декларуються.

Згідно із Законом, не потрібно включати до декларації як видатки і правочини операції з обміну валют. Також такі операції не потребують повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Не включатимуться до декларації як об’єкти нерухомості приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і перебуває в оренді або на іншому праві користування.

Із переліку осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка і повна перевірка декларації виключено радників Голови Верховної Ради України.

Доповнення

Раніше сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 5058 про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов.



