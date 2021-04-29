МВС зможе зекономити на постановах про штрафи: нардепи ухвалили законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Верховна Рада на засіданні у четвер ухвалила в цілому законопроект № 5058 про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов. Рішення підтримали 305 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Документ передбачає внесення змін до статей 279-1 та 291 КУАПу.
Зокрема, пропонується встановити, що постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається порушнику рекомендованим листом з повідомленням лише у випадку, якщо вона не була виконана шляхом оплати штрафу протягом 15 робочих днів з дня її винесення.
Підставою набрання постановою законної сили вважатиметься в тому числі її виконання, тобто сплата штрафу.
Так, автори законопроекту стверджують, на сьогодні на автодорогах України діє автоматичний режим притягнення до відповідальності, згідно якого запис окремих видів правопорушень проводиться “стаціонарними” комплексами, та режим фотозйомки (відеозапису).
Для порушників, які сплачують штраф у перші 10 днів діє знижка 50% — тому абсолютна більшість автолюбителів не чекаючи “листів щастя” у перші дні після порушення виконують винесені постанови та оплачують штрафи.
Водночас, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, оригінал постанови про притягнення до адміністративки незалежно від погашення штрафу обов’язково надсилається на поштову адресу власника або належного користувача транспортного засобу.
Як зазначається у пояснювальній записці, лише за 2020 рік загальні витрати Департаменту патрульної поліції на друк та надсилання постанов про накладення адміністративних стягнень у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, склали 60,4 млн грн. За січень 2021 витрати на друк та послуги АТ “Укрпошта” становлять вже 4,8 млн грн.
Що було раніше
Нагадаємо, наприкінці березня уряд вдосконалив способи оплати паркувальних послуг. Розрахуватись тепер можна у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування.