Действующий чемпион НБА потерпел десятое поражение в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В рамках рождественской программы регулярного чемпионата НБА действующие чемпионы Ассоциации "Торонто Рэпторс" принимали дома "Бостон Селтикс", передает корреспондент УНН.
Матч начался с рывка 10:0 в пользу хозяев благодаря двум дальним попаданием Лоури и броскам Сержа Ибака. Тайм-аут: наставник Брэд Стивенс сразу внес коррективы в игру подопечных и “Селтикс” выровняли положение (10:9).
В дальнейшем “кельты” вышли вперед почти на 10 очков и удерживали преимущество до середины матча (55:47). В третьем промежутке семь дальних попаданий привели к увеличению разницы в матче, который остался в пользу “Селтикс” — 118:102.
Примечательно, что в “Рэпторс” прервалась серия из 8 подряд побед против “Бостона” на домашнем паркете.
Отметим, “Бостон” имеет 21 победу при 7 фиаско — 2 место на Востоке, “Рэпторс” 21 выигрыш и 10 поражений — 5 ступенька на Востоке.