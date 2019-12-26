Действующий чемпион НБА потерпел десятое поражение в сезоне

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 29794 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118538 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124308 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122570 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 144292 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110470 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111088 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109742 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132162 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Действующий чемпион НБА потерпел десятое поражение в сезоне

Действующий чемпион НБА потерпел десятое поражение в сезоне

Киев  •  УНН

 • 13094 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В рамках рождественской программы регулярного чемпионата НБА действующие чемпионы Ассоциации "Торонто Рэпторс" принимали дома "Бостон Селтикс", передает корреспондент УНН.

Матч начался с рывка 10:0 в пользу хозяев благодаря двум дальним попаданием Лоури и броскам Сержа Ибака. Тайм-аут: наставник Брэд Стивенс сразу внес коррективы в игру подопечных и “Селтикс” выровняли положение (10:9).

В дальнейшем “кельты” вышли вперед почти на 10 очков и удерживали преимущество до середины матча (55:47). В третьем промежутке семь дальних попаданий привели к увеличению разницы в матче, который остался в пользу “Селтикс” — 118:102.

Примечательно, что в “Рэпторс” прервалась серия из 8 подряд побед против “Бостона” на домашнем паркете.

Отметим, “Бостон” имеет 21 победу при 7 фиаско — 2 место на Востоке, “Рэпторс” 21 выигрыш и 10 поражений — 5 ступенька на Востоке.

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