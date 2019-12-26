Чинний чемпіон НБА зазнав десятої поразки в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У рамках різдвяної програми регулярного чемпіонату НБА чинні чемпіони Асоціації "Торонто Репторс" приймали вдома "Бостон Селтікс", передає кореспондент УНН.
Матч розпочався із ривку 10:0 на користь господарів завдяки двом дальнім влучанням Лоурі та кидкам Сержа Ібаки. Тайм-аут: наставник Бред Стівенс одразу вніс корективи у гру підопічних і “Селтікс” вирівняли становище (10:9).
Надалі “кельти” вийшли вперед майже на 10 очок та втримували перевагу до середини матчу (55:47). У третьому проміжку сім дальніх влучань призвели до збільшення різниці в матчі, який залишився на користь “Селтікс” — 118:102.
Примітно, що у “Репторс” перервалася серія із 8 поспіль звитяг проти “Бостона” на домашньому паркеті.
Зазначимо, “Бостон” має 21 звитягу при 7 фіаско — 2 місце на Сході, “Репторс” 21 виграш і 10 поразок — 5 сходинка на Сході.