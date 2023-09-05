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Включат ли вакцинацию против COVID-19 в Национальный календарь прививок: в Минздраве ответили

Киев • УНН

 • 559687 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Минздраве надеются, что после обнародования мировых рекомендаций Национальная техническая группа экспертов по иммунизации так же сможет рекомендовать алгоритм включения вакцинации против COVID-19 в Национальный календарь прививок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время онлайн брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В мире происходит пересмотр тех рекомендаций, которые касаются проведения сеансов вакцинации. Финальное и окончательное решение относительно того, каким образом должна быть вакцинация против коронавирусной инфекции включена или рекомендована в Национальных календарях прививок должно быть обнародовано на мировом уровне в конце ноября, когда состоится европейское заседание группы по составлению иммунизации”, — рассказал Кузин.

Он отметил, что предварительно наблюдается, что общая тенденция идет к тому, что формализованы уже определенные группы риска, которые должны проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции.

“Это, как минимум, медицинские работники, группы высокого риска, лица старше 60 лет, дети, имеющие тяжелые сопутствующие не инфекционные заболевания. Поэтому надеемся, что после обнародования мировых рекомендаций наша Национальная техническая группа экспертов по иммунизации так же сможет рекомендовать алгоритм включения вакцинации против COVID-19 в Национальный календарь прививок”, — сказал Кузин.

Дополнение

Ранее Кузин сообщал, что сейчас доступны несколько вакцин — это Pfizer, Janssen. Есть также детская Pfizer. Также есть вакцина CoronaVac.

Он сообщал, что до конца 2024 года вакцинация от COVID-19 будет бесплатной за счет того что вся вакцина, которая нужна будет стране, будет предоставляться за счет механизма COVAX.

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