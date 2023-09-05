Чи включать вакцинацію проти COVID-19 до Національного календаря щеплень: у МОЗ відповіли

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“У світі відбувається перегляд тих рекомендацій, які стосуються проведення вакцинальних сесій. Фінальне та остаточне рішення щодо того, яким чином має бути вакцинація проти коронавірусної інфекції включена або рекомендована в Національних календарях щеплення має бути оприлюднена на світовому рівні в кінці листопада, коли відбудеться європейське засідання групи зі складання імунізації”, — розповів Кузін.

Він зазначив, що попередньо спостерігається, що загальна тенденція йде до того, що формалізовані вже певні групи ризику, які мають проходити вакцинацію проти коронавірусної інфекції.

“Це щонайменше медичні працівники, групи високого ризику, особи старші 60 років, діти, які мають важкі супутні не інфекційні захворювання. Тому сподіваємося, що після оприлюднення світових рекомендацій наша Національна технічна група експертів з імунізації так само зможе рекомендувати алгоритм включення вакцинації проти COVID-19 в Національний календар щеплень”, — сказав Кузін.

Доповнення

Раніше Кузін повідомляв, що зараз доступні декілька вакцин — це Pfizer, Janssen. Є також дитячий Pfizer. Також є вакцина CoronaVac.

Він повідомляв, що до кінця 2024 року вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною за рахунок того що вся вакцина, яка потрібна буде країні, буде надаватися за рахунок механізму COVAX.