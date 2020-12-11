Попадет ли Витренко в правительство "нациста Шмыгаля": в Раде пока не говорят о его шансах возглавить Минэнерго

В частности потому, что к кандидатуре Витренко есть много замечаний, говорит член комитета по вопросам энергетики, народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь.

"Мы - оппозиционная сила, и кадровые вопросы вообще не поддерживаем. Это - приоритет коалиции, в данном случае монобольшинства. Хотят ставить этого человека на должность министра - это их выбор. Но несмотря на то, что мы не будем голосовать, к самой кандидатуре много замечаний, по его предыдущих должностях, которые он занимал. Поэтому, даже если бы мы были в коалиции, поддержка его кандидатуры стояла бы под вопросом", - комментирует Бондарь.

О предвзятом отношении к Витренко заявил также член комитета по вопросам энергетики, народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"У меня есть свое личное отношение к этой кандидатуре. Вопросов много, ситуация сложная, и на сколько он к этому готов - это отдельная тема для разговора. Заранее ничего не хочу комментировать, но пусть подают - будем рассматривать", - говорит нардеп.

В свою очередь член комитета по вопросам энергетики, народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский воздержался от комментариев.

"Предметного разговора по такому предложению не было. С понедельника у нас будет заседание фракции - возможно, там этот вопрос поднимут, тогда буду комментировать", - уточнил нардеп.

Напомним, Юрий Витренко требует от Нафтогаза 4 млн долларов премий за "достижение весомых целей" и должность министра энергетики.

В то же время его мать - лидер Прогрессивной Социалистической партии Украины Наталья Витренко называет премьер-министра Дениса Шмыгаля "нацистом" и убеждает, что ее сын не собирался работать в правительстве.