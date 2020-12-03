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Вітренко перший раз чує, що її син претендує на міністра в уряді "нациста Шмигаля"

Вітренко перший раз чує, що її син претендує на міністра в уряді "нациста Шмигаля"

Київ • УНН

 • 38032 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Лідер Прогресивної Соціалістичної партії України Наталія Вітренко прокоментувала інформацію про те, що її син Юрій Вітренко має намір очолити Міністерство енергетики в уряді Дениса Шмигаля, передає УНН.

У коментарі УНН Вітренко заявила, що їй про це нічого не відомо. І додала, що її син не планував займатися державною діяльністю.

"Перший раз від вас це чую, що мій син йде на пост міністра. Я знаю, що він зараз пішов в сторону від всіх чиновницьких посад, займається своїм бізнесом", - сказала вона.

Раніше Вітренко вказувала, що "Прем'єр-міністр України замість вирішення складних соціально-економічних проблем країни, перевищуючи свої службові повноваження, але за посадою представляючи державу Україна, реалізуючи свої нацистські погляди, почав підготовку до розв'язування війни з Російською Федерацією". 

Також нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація, що син Наталії Вітренко Юрій намагається відсудити у НАК "Нафтогазу" 4 млн доларів премій, і претендує на посаду міністра енергетики.

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