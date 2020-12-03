Вітренко перший раз чує, що її син претендує на міністра в уряді "нациста Шмигаля"

У коментарі УНН Вітренко заявила, що їй про це нічого не відомо. І додала, що її син не планував займатися державною діяльністю.

"Перший раз від вас це чую, що мій син йде на пост міністра. Я знаю, що він зараз пішов в сторону від всіх чиновницьких посад, займається своїм бізнесом", - сказала вона.

Раніше Вітренко вказувала, що "Прем'єр-міністр України замість вирішення складних соціально-економічних проблем країни, перевищуючи свої службові повноваження, але за посадою представляючи державу Україна, реалізуючи свої нацистські погляди, почав підготовку до розв'язування війни з Російською Федерацією".

Також нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація, що син Наталії Вітренко Юрій намагається відсудити у НАК "Нафтогазу" 4 млн доларів премій, і претендує на посаду міністра енергетики.