Витренко первый раз слышит, что ее сын претендует на министра в правительстве "нациста Шмыгаля"

В комментарии УНН Витренко заявила, что ей об этом ничего не известно. И добавила, что ее сын не планировал заниматься государственной деятельностью.

"Первый раз от вас слышу, что мой сын идет на пост министра. Я знаю, что он сейчас ушел в сторону от всех чиновничьих постов, занимается своим бизнесом", - сказала она.

Ранее Витренко указывала, что "Премьер-министр Украины вместо решения сложных социально-экономических проблем страны, превышая свои служебные полномочия, но по должности представляя государство Украина, реализуя свои нацистские взгляды, начал подготовку к развязыванию войны с Российской Федерацией".

Также напомним, в СМИ появилась информация, что сын Наталии Витренко Юрий пытается отсудить у НАК "Нафтогаз" 4 млн долларов премий, и претендует на должность министра энергетики.