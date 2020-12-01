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Витренко назвала Шмыгаля нацистом, а ее сын хочет к нему министром энергетики

Киев  •  УНН

 • 19809 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В своем обращении к странам-членам Совета Безопасности ООН глава Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко выразила недоверие к деятельности Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и назвала его нацистом, передает УНН со ссылкой на обращение.

"Я решила обратиться к Вам, уважаемые руководители великих государств, в связи с тем, что Премьер-министром Украины Д. Шмыгалем в украинский парламент внесен законопроект N4327 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", - написала она.

По ее мнению, суть этого проекта заключается в расширении полномочий СБУ.

"Суть законопроекта - это фактически наделение Службы безопасности Украины функциями гитлеровского гестапо по интернированию в узаконенные этим проектом концентрационные лагеря граждан, имеющих паспорт Российской Федерации без суда и следствия. А в будущем и "политически неблагонадежных". Премьер-министр Украины вместо решения сложных социально-экономических проблем страны, превышая свои служебные полномочия, но по должности представляя государство Украина, реализуя свои нацистские взгляды, начал подготовку к развязыванию войны с Российской Федерацией. Безусловно, это пренебрежение решением Совета Безопасности ООН, единогласн утвердившим Минские соглашения. По моему мнению - это шаг к масштабной военной операции против самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР", - отметила Витренко.

Она требует проверить внесенный законопроект на предмет нарушений, и как следствие призвать Президента Украины Зеленского заблокировать его принятие.

"Мне известно, что ваши страны внимательно следят за украинскими реформами и публично высказываются в отношении их. Прошу Вас рассмотреть мое обращение, проверить внесенный Премьер-министром Украины Шмыгалем законопроект N4327 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" на соответствие нормам международного права и призвать Президента Украины Зеленского заблокировать его принятие", - подытожила она.

В то же время сын Наталии Витренко Юрий судится с НАК "Нафтогаз Украины", требуя выплаты ему 4 млн долларов премий, и претендует на должность министра энергетики в правительстве Шмыгаля.

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