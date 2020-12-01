Вітренко назвала Шмигаля нацистом, а її син хоче до нього міністром енергетики

ukru
Ексклюзив
07:49 • 9980 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 64712 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 100566 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 109377 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 115246 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 103764 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112172 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 90917 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102247 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118377 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.2 м/с
83 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 61601 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 57833 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 86532 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 98270 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 52420 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 64685 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 103222 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 326453 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 259518 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 352946 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 86936 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 115713 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 115873 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 112496 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 125870 перегляди
Актуальне
Вітренко назвала Шмигаля нацистом, а її син хоче до нього міністром енергетики

Вітренко назвала Шмигаля нацистом, а її син хоче до нього міністром енергетики

Київ • УНН

 • 19823 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У своєму зверненні до країн-членів Ради Безпеки ООН голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко висловила недовіру до діяльності Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і назвала його нацистом, передає УНН з посиланням на звернення.

"Я вирішила звернутися до Вас, шановні керівники великих держав, в зв'язку з тим, що Прем'єр-міністром України Д. Шмигалем в український парламент внесений законопроект N4327 "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов'язаних з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період", - написала вона.

На її думку, суть цього проекту полягає в розширенні повноважень СБУ.

"Суть законопроекту - це фактично наділення Служби безпеки України функціями гітлерівського гестапо з інтернування в узаконені цим проектом концентраційні табори громадян, що мають паспорт Російської федерації без суду і слідства. А в майбутньому і "політично неблагонадійних". Прем'єр-міністр України замість вирішення найскладніших соціально-економічних проблем країни, перевищуючи свої службові повноваження, але за посадою представляючи державу Україна, реалізуючи свої нацистські погляди, почав підготовку до розв'язування війни з Російською Федерацією. Безумовно, це нехтування рішенням Ради Безпеки ООН, яка одноголосно затвердила Мінські угоди. На мою думку - це крок до масштабної військової операції проти самопроголошених республік ДНР і ЛНР", - зазначила Вітренко.

Вона вимагає перевірити внесений законопроект на предмет порушень, і як наслідок закликати Президента України Зеленського заблокувати його прийняття.

"Мені відомо, що ваші країни уважно стежать за українськими реформами і публічно висловлюються щодо них. Прошу Вас розглянути моє Звернення, перевірити внесений Прем'єр-міністром України Шмигалем законопроект N4327 "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов'язаних з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період" на відповідність норм міжнародного права і закликати Президента України Зеленського заблокувати його прийняття", - підсумувала вона.

У той же час син Наталії Вітренко Юрій судиться з НАК "Нафтогаз України", вимагаючи виплати йому 4 млн доларів премій, і претендує на посаду міністра енергетики в уряді Шмигаля.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91