Вітренко назвала Шмигаля нацистом, а її син хоче до нього міністром енергетики

"Я вирішила звернутися до Вас, шановні керівники великих держав, в зв'язку з тим, що Прем'єр-міністром України Д. Шмигалем в український парламент внесений законопроект N4327 "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов'язаних з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період", - написала вона.

На її думку, суть цього проекту полягає в розширенні повноважень СБУ.

"Суть законопроекту - це фактично наділення Служби безпеки України функціями гітлерівського гестапо з інтернування в узаконені цим проектом концентраційні табори громадян, що мають паспорт Російської федерації без суду і слідства. А в майбутньому і "політично неблагонадійних". Прем'єр-міністр України замість вирішення найскладніших соціально-економічних проблем країни, перевищуючи свої службові повноваження, але за посадою представляючи державу Україна, реалізуючи свої нацистські погляди, почав підготовку до розв'язування війни з Російською Федерацією. Безумовно, це нехтування рішенням Ради Безпеки ООН, яка одноголосно затвердила Мінські угоди. На мою думку - це крок до масштабної військової операції проти самопроголошених республік ДНР і ЛНР", - зазначила Вітренко.

Вона вимагає перевірити внесений законопроект на предмет порушень, і як наслідок закликати Президента України Зеленського заблокувати його прийняття.

"Мені відомо, що ваші країни уважно стежать за українськими реформами і публічно висловлюються щодо них. Прошу Вас розглянути моє Звернення, перевірити внесений Прем'єр-міністром України Шмигалем законопроект N4327 "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов'язаних з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період" на відповідність норм міжнародного права і закликати Президента України Зеленського заблокувати його прийняття", - підсумувала вона.

У той же час син Наталії Вітренко Юрій судиться з НАК "Нафтогаз України", вимагаючи виплати йому 4 млн доларів премій, і претендує на посаду міністра енергетики в уряді Шмигаля.