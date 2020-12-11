Чи потрапить Вітренко в уряд "нациста Шмигаля": у Раді поки не кажуть про його шанси очолити Міненерго

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Призначення Юрія Вітренка міністром енергетики народні депутати називають малоймовірним, передає УНН.

Зокрема тому, що до кандидатури Вітренка є багато зауважень, каже член комітету з питань енергетики, народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Михайло Бондар.

"Ми - опозиційна сила, і кадрові питання взагалі не підтримуємо. Це - пріоритет коаліції, в даному випадку монобільшості. Хочуть ставити цю людину на посаду міністра – це їх вибір. Але попри те, що ми не будемо голосувати, до самої кандидатури є багато зауважень, за його попередні посади, які він займав. Тому, навіть якби ми були у коаліції, підтримка його кандидатури стояла б під питанням", - коментує Бондар.

Про упереджене ставлення до Вітренка заявив також член комітету з питань енергетики, народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

"У мене є своє особисте ставлення до цієї кандидатури. Питань багато, ситуація складна, і на скільки він до цього готовий – це окрема тема для розмови. Заздалегідь нічого не хочу коментувати, але хай подають – будемо розглядати", - говорить нардеп.

Своєю чергою член комітету з питань енергетики, народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Семінський утримався від коментарів.

"Предметних розмов щодо такої пропозиції не було. З понеділка у нас буде засідання фракції – можливо, там це питання піднімуть, тоді буду коментувати", - уточнив нардеп.

Нагадаємо, Юрій Вітренко вимагає від Нафтогазу 4 млн доларів премій за "досягнення вагомих цілей" і посаду міністра енергетики.

Водночас його мати - лідер Прогресивної Соціалістичної партії України Наталія Вітренко називає Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля "нацистом" і переконує, що її син не збирався працювати в уряді.

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