Повышает ли прием антибиотиков риск развития рака - исследование

Детали исследования

В исследовании принимало участие почти 40 000 человек. Ученые сравнивали использование антибиотиков и факторы образа жизни у тех, у кого был колоректальный рак с теми, у кого его не было. В результате исследования была обнаружена прямая связь с антибиотиками и раком толстой кишки.

«Применение антибиотиков очень распространено, и важно отметить, что не у всех, кто принимает антибиотики, возникает рак кишечника. Однако, хотя антибиотики бесценны в медицине, их следует использовать надлежащим образом и только в случае необходимости», - заявила соавтор исследования Сара Перротт.

Предполагается, что причины связаны с воздействием антибиотиков на естественное разнообразие бактерий в микробиоме кишечника, что потенциально может привести к изменению бактериальной активности и нарушению нормальной иммунной функции. И это теоретически может увеличить риск развития рака.

«Важно отметить, что диета, образ жизни, стресс и множество различных факторов могут повлиять на здоровье кишечника, и использование антибиотиков — лишь один из этих факторов», - подчеркнула она.

Напомним

Заведующий отделением диагностической и интервенционной эндоскопии Больницы израильской онкологии LISOD

Вадим Корпяк рассказал, как связан колоректальный рак с едой и кто потенциально может входить в группу риска.



