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Чи підвищує прийом антибіотиків ризик розвитку раку – дослідження

Чи підвищує прийом антибіотиків ризик розвитку раку – дослідження

Київ • УНН

 • 24387 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Вчені з Абердинського університету, NHS Grampian і Королівського університету Белфаста виявили, що використання антибіотиків може збільшити ризик розвитку раку товстої кишки, особливо у молодих людей, передає УНН з посиланням на Medical Xpress.

Деталі дослідження

У дослідженні брало участь майже 40 000 чоловік. Вчені порівнювали використання антибіотиків і фактори способу життя у тих, у кого був колоректальний рак з тими, у кого його не було. В результаті дослідження було виявлено прямий зв'язок з антибіотиками і раком товстої кишки.

"Застосування антибіотиків дуже поширене, і важливо відзначити, що не у всіх, хто приймає антибіотики, виникає рак кишечника. Однак, хоча антибіотики безцінні в медицині, їх слід використовувати належним чином і тільки в разі необхідності", - заявила співавтор дослідження Сара Перротт.

Передбачається, що причини пов'язані з впливом антибіотиків на природну різноманітність бактерій в мікробіомі кишечника, що потенційно може привести до зміни бактеріальної активності і порушення нормальної імунної функції. І це теоретично може збільшити ризик розвитку раку.

"Важливо відзначити, що дієта, спосіб життя, стрес і безліч різних факторів можуть вплинути на здоров'я кишечника, і використання антибіотиків — лише один з цих факторів", - підкреслила вона.

Нагадаємо

Завідувач відділенням діагностичної та інтервенційної ендоскопії лікарні ізраїльської онкології LISOD Вадим Корпяк розповів, як пов'язаний колоректальний рак з їжею і хто потенційно може входити в групу ризику.

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