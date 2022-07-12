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Возможен ли транзит российского аммиака в обход Украины

Возможен ли транзит российского аммиака в обход Украины

Киев • УНН

 • 462813 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Уже более сорока лет россия транспортирует свой аммиак, который производит предприятие российского олигарха Дмитрия Мазепина “ТольяттиАзот” на экспорт через Украину с помощью аммиакопровода "Тольятти-Одесса", но из-за войны транзит был приостановлен, а новые пути, которые бы не облагались санкциями – до сих пор не найдены. Сможет ли россия справиться без Украины – разбирались журналисты УНН.

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История аммиакопровода "Тольятти-Одесса"

Аммиакопровод “Тольятти-Одесса” идет по территории россии и Украины, через Луганскую, Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области Украины.

По трассе находятся 12 промежуточных насосных станций: одна, головная - в Горловке и конечная – в Одессе. Это сложный комплекс, который работает как одна система для транзита аммиака за рубеж.

Также для переправы (в первую очередь именно аммиака) около Одессы был построен Одесский припортовый завод (ОПЗ).

Еще со времен запуска аммиакопровода и постройки ОПЗ (80е года прошлого века) практически весь аммиак уходил в США, которые закупали у СССР более 2 млн.тонн в год.

В 2000-х годах Украина начала наращивать экспорт удобрений: газ был дешевым, а стоимость аммиака - высокой.

А начиная с 2016 года между украинской и российской стороной начались конфликты, конечной точкой которых стал запрет транспортировки аммиака после начала войны в феврале 2022 года.

Пути транзита

На сегодняшний день россия строит комплекс в Тамани, который будет принимать аммиак железнодорожным транспортом. Проект строительства аммиакопровода до сих пор находится на стадии принятия решения, и если он будет утвержден, то для его реализации потребуются годы, да и сам проект потребует колоссальных денежных вложений (из-за стоимости труб).

Цена транзита аммиакопроводом “Тольятти-Одесса” отличается по стоимости перевалки жд транспортом в Тамани примерно на 25%, к тому же труба сильно снижает издержки, которые возникают при транспортировке жд.

Из-за войны России против Украины, приоритет использования аммиакопровода может стать преобладающим, а при использовании существующих мощностей ОПЗ, подключением "Стирола" в Горловке и повышенным спросом на минудобрения на мировом рынке, может сделать аммиакопровод стратегической целью для россии.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, владелец предприятия “ТольяттиАзот” Дмитрий Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу в обмен на контроль над ОПЗ.

Добавим

Политолог Виктор Небоженко заявил, что без Одессы пути не интересна Украина. Он подчеркнул, что Одесса и Одесский припортовый завод, через который транспортируется российский аммиак, – одна из целей захвата россией Украины.

По мнению политолога Руслана Бортника, россия ориентирована на захват и оккупацию наиболее промышленно и аграрно развитых регионов востока и юга Украины: Николаев, Одесса, Кривой Рог, Харьков, Запорожье и Днепр.

Именно по этим областям Украины проходит украинская ветвь аммиакопровода “Тольятти-Одесса”.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Напомним, еще в 2015 году в издании “Зеркало недели” заявили, что Дмитрий Мазепин ведет переговоры по покупке Одесского припортового завода.

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