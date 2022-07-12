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Чи можливий транзит російського аміаку в обхід України

Чи можливий транзит російського аміаку в обхід України

Київ • УНН

 • 462816 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Вже понад сорок років росія транспортує свій аміак, який виробляє підприємство російського олігарха Дмитра Мазепіна “ТольяттіАзот” на експорт через Україну за допомогою аміакопроводу "Тольятті-Одеса", але через війну транзит було призупинено, а нових шляхів, які не зазнали санкцій, – досі не знайдено. Чи зможе росія впоратися без України – розбиралися журналісти УНН.

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Історія аміакопроводу "Тольятті-Одеса"

Аміакопровід “Тольятті-Одеса” проходить територією росії та україни, через Луганську, Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську та Одеську області України.

По трасі розташовано 12 проміжних насосних станцій: одна, головна - в Горлівці і кінцева - в Одесі. Це складний комплекс, який працює як одна система для транзиту аміаку за кордон.

Також для переправи (насамперед саме аміаку) біля Одеси було збудовано Одеський припортовий завод (ОПЗ).

Ще з часів запуску аміакопроводу та спорудження ОПЗ (80-ті роки минулого століття) практично весь аміак йшов у США, які закуповували у СРСР понад 2 млн тонн на рік.

У 2000-х роках Україна почала нарощувати експорт добрив: газ був дешевим, а вартість аміаку – високою.

А починаючи з 2016 року між українською та російською стороною почалися конфлікти, кінцевою точкою яких стала заборона транспортування аміаку після початку війни у ​​лютому 2022 року.

Шляхи транзиту

На сьогодні росія будує комплекс у Тамані, який прийматиме аміак залізничним транспортом. Проект будівництва аміакопроводу досі перебуває на стадії ухвалення рішення, і якщо його затвердять, то для його реалізації знадобляться роки, та й сам проект потребуватиме колосальних грошових вкладень (через вартість труб).

Ціна транзиту аміакопроводом "Тольятті-Одеса" відрізняється за вартістю перевалки залізничного транспорту в Тамані приблизно на 25%, до того ж труба сильно знижує витрати, які виникають під час транспортування залізничного транспорту.

Через війну росії проти України, пріоритет використання аміакопроводу може стати переважним, а під час використання наявних потужностей ОПЗ, підключенням "Стиролу" у Горлівці та підвищеним попитом на міндобрива на світовому ринку, може зробити аміакопровід стратегічною метою для росії.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні, власник підприємства "ТольяттіАзот" Дмитро Мазепін спілкувався з президентом росії путіним і обіцяв "здати" Одесу в обмін на контроль над ОПЗ.

Додамо

Політолог Віктор Небоженко заявив, що без Одеси путіну не цікава Україна. Він наголосив, що Одеса та Одеський припортовий завод, через який транспортується російський аміак, - одна з цілей захоплення росією України.

На думку політолога Руслана Бортника, росія орієнтована на захоплення та окупацію найбільш промислово та аграрно розвинених регіонів сходу та півдня України: Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя та Дніпро.

Саме цими областями України проходить українська гілка аміакопроводу “Тольятті-Одеса”.

Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

Нагадаємо, ще 2015 року у виданні “Дзеркало тижня” заявили, що Дмитро Мазепін веде переговори щодо купівлі Одеського припортового заводу.

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