Четверо преступников в Николаевской области похитили у супругов более полумиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Николаевской области полиция разыскивает разбойников, которые ворвались в дом супругов и похитили более полумиллиона гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
Вчера, 1 февраля, в полицию Кривоозерского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее родители стали жертвами разбойного нападения.
Как выяснилось, около полуночи в дом 55-летних пострадавших ворвались четверо преступников, одетых в камуфляжную форму, лица которых были закрыты балаклавами. Злоумышленники избили и связали супругов. Распыляя мужчине в лицо слезоточивый газ и угрожая ножом, незнакомцы стали требовать отдать имеющиеся в доме денежные средства. Забрав 21 тысячу долларов США и 40 тысяч гривен, нападавшие скрылись в неизвестном направлении.
Домовладелец с телесными повреждениями был доставлен в больницу, женщина от госпитализации отказалась.
Следователи начали уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины, что карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении двум похитителям, которые взяли в заложники 9-летнего мальчика и требовали выкуп .