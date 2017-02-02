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Четверо злочинців на Миколаївщині викрали у подружжя більше півмільйона гривень

Київ • УНН

 • 8031 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. На Миколаївщині поліція розшукує розбійників, які увірвалися в будинок подружжя та викрали більше півмільйона гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.

Четверо злочинців на Миколаївщині викрали у подружжя більше півмільйона гривень

Вчора, 1 лютого, до поліції Кривоозерського району надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її батьки стали жертвами розбійного нападу.

Як з’ясувалось, близько опівночі до оселі 55-річних потерпілих увірвались четверо злочинців, одягнутих у камуфляжну форму, обличчя яких були закриті балаклавами. Зловмисники побили і зв’язали подружжя. Розпилюючи чоловіку в обличчя сльозогінний газ й погрожуючи ножем, незнайомці почали вимагати віддати наявні в оселі грошові кошти. Забравши 21000 доларів США та 40000 гривень, нападники зникли у невідомому напрямку.

Домовласник з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні, жінка від госпіталізації відмовилась.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.187 (Розбій) КК України, що карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, прокуратура Київської області повідомила про підозру двом викрадачам, які взяли у заручники 9-річного хлопчика та вимагали викуп.

Українські Національні Новини

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