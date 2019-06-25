Четверо несовершеннолетних утонули за сутки в Украине

"Суточная сводка о гибели детей, как с фронта. Волынская область: утром в пруду утонула 17-летняя жительница Иваничивского района. Вечером в пруду Старовыжевского района утонул ребенок, 2017 г.р. Житомирская область: в реке утонул парень, 2002 г.р. Киевская область: в карьере утонули мужчина, 1961 г.р., и его трехлетняя дочь", - сообщил Аброськин.

Напомним, в Украине с начала июня на водоемах утонуло уже более 100 человек.