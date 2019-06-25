Четверо неповнолітніх втопилися за добу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. За добу в Україні втопилися четверо неповнолітніх, серед яких - трирічна дівчинка. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
"Добові зведення про загибель дітей, як з фронту. Волинська область: зранку в ставку втопилася 17-річна мешканка Іваничівського району. Ввечері в ставку Старовижівського району втопилася дитина, 2017 р.н. Житомирська область: в річці втопився хлопець, 2002 р.н. Київська область: в кар’єрі втопилися чоловік, 1961 р.н, та його трирічна донька", - повідомив Аброськін.
Нагадаємо, в Україні з початку червня на водоймах потонуло вже понад 100 людей.