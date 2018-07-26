Четверо людей погибли в пожаре на стройке в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В четверг на стройке офисного здания, расположенного в западном пригороде японской столицы Токио, разразился пожар, в результате которого погибло по меньшей мере четыре человека и были ранены около 40 людей, многие серьезно. Об этом со ссылкой на власти сообщает Associated Press, передает УНН.
Еще один человек оказался в ловушке внутри здания.
На место происшествия были отправлены более 70 машин скорой помощи и пожарных машин.
По словам сотрудников пожарной службы, более 20 человек получили серьезные ранения, в том числе некоторые - ожоги дыхательных путей. Токийская столичная полиция заявила, что четыре человека погибли.
Трехэтажное здание в городе Тама, которое также имеет три подземных этажа, было близко к завершению строительства.
Около 300 рабочих находились на месте происшествия во время пожара.
Причина пожара и степень ущерба будут расследованы, сообщает пожарная служба. Сообщается, что огонь, как полагают, начался в строительных материалах на нижнем этаже подвала во время работ по резке стали.
Напомним, людей посреди ночи эвакуировали из дома в Лондоне из-за пожара.