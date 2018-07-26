Четверо людей загинули у пожежі на будівництві в Токіо

КИЇВ. 26 липня. УНН. У четвер на будівництві офісного будинку, розташованого у західному передмісті японської столиці Токіо, спалахнула пожежа, в результаті якої загинули щонайменше чотири людини і були поранені близько 40 людей, багато з них - серйозно. Про це з посиланням на владу повідомляє Associated Press, передає УНН.