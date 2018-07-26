Четверо людей загинули у пожежі на будівництві в Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У четвер на будівництві офісного будинку, розташованого у західному передмісті японської столиці Токіо, спалахнула пожежа, в результаті якої загинули щонайменше чотири людини і були поранені близько 40 людей, багато з них - серйозно. Про це з посиланням на владу повідомляє Associated Press, передає УНН.
Ще одна людина опинилася в пастці всередині будівлі.
На місце події були відправлені більше 70 машин швидкої допомоги і пожежних машин.
За словами співробітників пожежної служби, більше 20 осіб отримали серйозні поранення, в тому числі деякі - опіки дихальних шляхів. Токійська столична поліція заявила, що чотири людини загинули.
Триповерхова будівля в місті Тама, яка також має три підземні поверхи, була близьке до завершення будівництва.
Близько 300 робітників перебували на місці події під час пожежі.
Причина пожежі та ступінь шкоди будуть розслідувані, повідомляє пожежна служба. Повідомляється, що вогонь, як вважають, почався в будівельних матеріалах на нижньому поверсі підвалу під час робіт з різання сталі.
Нагадаємо, людей посеред ночі евакуювали з будинку в Лондоні через пожежу.