Центр детской онкологии принцессы Максимы в Нидерландах примет четверых детей, ранее проходивших лечение в клинике "Охматдет" в Киеве, частично разбомбленой российскими захватчиками в июле 2024 года.

Пишет УНН со ссылкой на RTL и Nederlandse Omroep Stichting.

Детали

Центр принцессы Максимы в Утрехте, Нидерланды, примет четырех детей из поврежденной детской больницы в Киеве.

Четверо детей больны раком и поэтому будут переведены в Центр принцессы Максимы, специализирующийся на детской онкологии. Маленькие пациенты прибудут в Утрехт в ближайшие дни – сообщает NOS.

Напомним

Массированная ракетная атака российских войск на украинские города 8 июля унесла жизни 42 человек, среди которых четверо малолетних детей, травмированы 190 человек.

Ракетный удар рф нанесла по детской больнице "Охматдет", в которой получают лечение дети с самыми тяжелыми диагнозами со всей Украины. На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов.

В результате обстрела в Охматдете погибли 2 человека, более 50 получили ранения.

УНН сообщал, что четверо детей из Национальной детской больницы "Охматдет" и их родители были эвакуированы в Австрию и Швейцарию для продолжения лечения тяжелых заболеваний, в том числе 12-летний мальчик с острым лимфобластным лейкозом.