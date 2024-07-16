Четырех детей из "Охматдета" уже эвакуировали европейские клиники - Минздрав

Четырех детей из НДСБ Охматдет и их родителей эвакуировали в Австрию и Швейцарию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

"Сейчас Минздрав обеспечил эвакуацию для 4 маленьких пациентов и их родителей в Австрию и Швейцарию. Все дети имеют тяжелые заболевания, и теперь продолжат свою борьбу за жизнь в клиниках этих стран", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди эвакуированных - 12-летний Владислав с острым лимфобластным лейкозом. В мае этого года он впервые услышал свой страшный диагноз. Благодаря врачам из Охматдета болезнь удалось вывести в ремиссию.

«Однако, 30 июня болезнь вернулась. В день террористической атаки Владислав должен был начать второй курс химиотерапии, но российская ракета сорвала эти планы. К счастью, мальчик с мамой были в безопасном месте», - информирует Минздрав.

Отмечается, что теперь он продолжит лечение в австрийской клинике города Грац.

"Это первые эвакуации пострадавших детей из "Охматдета", которые мы организовали. Планируются и другие. Сейчас мы получили 14 запросов от родителей детей, которые находились в эпицентре террористической атаки. Вместе с этим, мы получили положительные сигналы от наших партнеров из Германии, Швейцарии и Австрии, которые готовы забрать этих детей к себе на лечение", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве напомнили, что родители могут подать запрос на эвакуацию по адресу [email protected] или заполнить анкету по ссылке: https://bit.ly/3xPfxww.

Координаторы программы #Medevac помогут со сбором необходимых документов и предоставят консультации.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассчитывают, что первая эвакуация ребенка из «Охматдета» на лечение за границу состоится на следующей неделе.

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