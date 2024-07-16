Семьи с детьми, которые пострадали во время атаки рф 8 июля, получат денежную помощь
Киев • УНН
Семьи с детьми, которые находились на лечении в Национальной детской больнице "Охматдет" во время нападения 8 июля, а также семьи с детьми сотрудников частного медицинского учреждения, на которое было совершено нападение, получат единовременную материальную помощь в размере 10 800 гривен на одного человека.
Семьи с детьми, которые проходили лечение в НДСБ "Охматдет" на момент атаки 8 июля и семьи с детьми пострадавших работников частного медицинского учреждения, на которое также была осуществлена атака, получат единовременную денежную помощь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство социальной политики.
Для семей с детьми, пострадавших от бомбардировок и авиаударов, Правительство, при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), обеспечит выплату единовременной денежной помощи в размере 10 800 грн на одного человека. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства 9 июля
Отмечается, что такую помощь будут получать семьи с детьми, которые проходили лечение в НДСБ "Охматдет" на момент атаки 8 июля и семьи с детьми пострадавших работников частного медицинского учреждения, на которое также была осуществлена атака.
Сообщается, что сейчас количество семей, которые получат выплаты, уточняется, максимальная сумма выплаты на семью составит 54 тыс. гривен (5 человек).
В Минсоцполитики отмечают, что если ваш ребенок проходил лечение в НДСБ "Охматдет" на момент 8 июля и пострадал от атаки на больницу, а вы в течение ближайшей недели не получите информации о выплате, то нужно обратятся по телефону горячей линии - 0 800 600 017 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье - выходной, звонки - бесплатные).
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