Семьи 331 ребенка, пострадавших во время атаки на "Охматдет", уже получили денежную помощь

Семьи более 330 детей, пострадавших от атаки рф 8 июля, когда российские войска атаковали детскую больницу "Охматдет", уже получили единовременную денежную помощь. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины, пишет УНН.

Детали

Одноразовая денежная помощь в размере 10 800 грн на человека обеспечена правительством для семей с детьми, пострадавших тогда от бомбардировок и авиаударов. Помощь выплачивается при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Максимальная сумма выплаты на семью составит 54 тыс. гривен (5 человек).

Такую помощь будут получать семьи с детьми, которые проходили лечение в НДСБ "Охматдет"" на момент атаки 8 июля и семьи с детьми пострадавших работников частного медицинского учреждения, на которое также была осуществлена атака - говорится в заметке.

Отмечается, что сейчас эту помощь уже получили 206 семей, в целом это - 709 человек, среди которых - 331 ребенок. Первые средства денежной помощи были направлены на счета пострадавших.

Также в министерстве обратили внимание на то, что если ребенок по состоянию на 8 июля проходил лечение в "Охматдете" и пострадал от атаки на больницу, а выплаты не пришли в течение ближайшей недели, то нужно обратиться по телефону горячей линии - 0 800 600 017 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье - выходной, звонки - бесплатные).

Напомним

8 июля российская федерация направила ракетный удар по детской больнице "Охматдет", где получают лечение дети с самыми тяжелыми диагнозами со всей Украины. На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов. В результате обстрела в Охматдете погибли 2 человека, более 50 получили ранения.

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